Владельцы Skoda смогут бесплатно парковаться в крупных торговых центрах столицы

— Для чешского бренда семейные ценности — это основа, на которой строится философия марки, — рассказала директор по маркетингу марки Лейсан Абдулина.

В том числе и поэтому компания в качестве подарка с 15 декабря 2018 года по 8 января 2019-го дает возможность владельцам чешских автомобилей не платить за парковку в трех крупных столичных торговых центрах: в «Афимолл Сити», «Авиапарке» и «Центральном детском магазине на Лубянке». Автопроизводитель взял эти расходы на себя.

А между тем, цель подобного жеста — не просто сделать приятно поклонникам марки. Это еще и неплохой маркетинговый ход, который определенно привлекает внимание и других автомобилистов, становясь плюсиком в пользу этой компании.