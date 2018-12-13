В России отзывают 7 тысяч Audi из-за проблем в системе охлаждения

Под отзыв попадают 7 095 машин, реализованных с 2012 года по 2017 год. На моделях, заряженных моторами 2,0 TFSI, возможно проникновение влаги в электронные компоненты в связи с негерметичным блоком управления двигателя. В результате нельзя исключить перегрев дополнительного насоса охлаждающей жидкости, что может привести к локальным оплавлениям.

Официальные дилеры Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi A4, А5, А6, Q5, подпадающих под отзыв, о необходимости проведения ремонтных работ.

На указанных машинах заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение блока управления двигателя. Все работы будут осуществляться бесплатно.