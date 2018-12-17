Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Вот ведь и правда не вхолостую полтора года назад завелся председатель совета директоров ПАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф, объявивший о намерениях возродить легендарный бренд «Волга».

Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта. А где же про «Волгу», спросите вы?