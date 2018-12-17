Неожиданно, но ожидаемо: ГАЗ возвращает «Волгу» на конвейер

Минпромторг РФ, Правительство Нижегородской области и Группа ГАЗ подписали специальный инвестиционный контракт, подразумевающий выпуск не только сверхэкономичных дизельных силовых агрегатов, но и совершенно новых моделей. Что, соскучились по «Волге»?
Вот ведь и правда не вхолостую полтора года назад завелся председатель совета директоров ПАО «ГАЗ» Зигфрид Вольф, объявивший о намерениях возродить легендарный бренд «Волга».
Договор, заключенный до 2028 года включительно, предполагает производство дизелей от Volkswagen, которые повезут на себе будущие автомобили «Группы ГАЗ», а также сборку и самих автомобилей. Причем не только грузовых, но и в сегменте легкого коммерческого транспорта. А где же про «Волгу», спросите вы?
Дело в том, что в соглашении присутствует такой любопытный пунктик, как «осуществление совместных проектов». Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники на ГАЗе, речь идет о разработке новейшего фургона, созданного в содружестве с западными партнерами.
Стратегия взаимодействий уже согласована, но на запуск новинки раньше, чем через пару лет все же рассчитывать не стоит.
Вероятно, Горьковский автозавод выпустит на рынок дешевую альтернативу немецкому Volkswagen Caddy. Работа над этим проектом уже ведется. Похоже, именно «каблучку» и достанется уже слегка подзабытое, но по-прежнему родное и любимое нашими соотечественниками имя «Волга».