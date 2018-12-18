Юбилейный Lincoln Continental получит «самоубийственные» двери

В следующем году Lincoln Continental исполнится 80 лет, и к этому празднику бренд приурочил выпуск седана в лимитированной версии. Автомобиль начал свою историю в 1939 году. Тогда модель выпускалась исключительно в двухдверных кузовах купе или кабриолет. А вот для юбилейной версии специалисты марки выбрали четырехдверное исполнение, причем двери сделали распашными, как у седана Continental, который собирали с 61-го по 69-й года.
Чтобы воплотить в жизнь задумку с заднепетельными дверями инженерам пришлось увеличить колесную базу Lincoln Continental в версии 80th Anniversary Coach Door Edition более чем не 15 см (до 3147 мм). Причем задние двери повесили на мощные сдвоенные петли.
Новинка отличается внутренней отделкой: в центральном тоннеле спрятался небольшой раскладной столик с держателем для планшета и беспроводной зарядкой, а место большого дивана во втором ряду заняла пара кресел с индивидуальными настройками.
Сердце представительской новинки — трехлитровая V-образная «шестерка» с двумя турбокомпрессорами мощностью 406 л. с. с максимальным крутящим моментом в 542 Нм, агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоит отметить, что распашные двери не зря получили сленговое название suicide door, что полностью отражает их небезопасность. В то время, когда появились такие двери, они легко открывались встречным ветром, если просто разблокировать замок. А это тут же повышает парусность, и даже на небольшой скорости автомобиль резко отбрасывает назад. А при попытке во время движения закрыть створку можно запросто вылететь из салона прямиком под колеса. Правда, с тех пор многое изменилось: замки стали надежнее и подобную проблему можно исключить.
Остается добавить, что новинка выйдет ограниченным тиражом в 80 экземпляров, а состоятельные покупатели могут рассчитывать на приобретение авто летом следующего года.