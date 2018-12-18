Юбилейный Lincoln Continental получит «самоубийственные» двери

Чтобы воплотить в жизнь задумку с заднепетельными дверями инженерам пришлось увеличить колесную базу Lincoln Continental в версии 80th Anniversary Coach Door Edition более чем не 15 см (до 3147 мм). Причем задние двери повесили на мощные сдвоенные петли.

Новинка отличается внутренней отделкой: в центральном тоннеле спрятался небольшой раскладной столик с держателем для планшета и беспроводной зарядкой, а место большого дивана во втором ряду заняла пара кресел с индивидуальными настройками.

Сердце представительской новинки — трехлитровая V-образная «шестерка» с двумя турбокомпрессорами мощностью 406 л. с. с максимальным крутящим моментом в 542 Нм, агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.