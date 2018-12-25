ГАЗ останавливает производство

В период с 9 по 22 января заводские специалисты проведут модернизацию и наладку оборудования для серийной сборки модели «ГАЗель NEXT 4,6», главная особенность которой — удлиненные колесная база и объем кузова.

Кроме того, ГАЗ продолжает готовить линии к производству «Садко NEXT». К тому же, за дни каникул произведут плановое техническое обслуживание, которое невозможно без остановки конвейера.

Как уже сообщалось ранее, расширение продуктовой линейки бренд поводит в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), который заключили между собой «Группа ГАЗ», Минпромторг и администрация Нижегородского региона.

Производитель потратит более 20 млрд. рублей ​на строительство новых производственных линий для легкого коммерческого транспорта и большегрузов.