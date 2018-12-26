УАЗ «Буханка» получила новую подвеску и кучу опций

Согласно ОТТС «Буханки» получат дополнительное оборудование. Автомобиль укомплектуют модулем ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой вызова экстренных служб. Кроме того, список технического оснащения дополнится антиблокировочной системой торможения и стабилизатором поперечной устойчивости в передней подвеске.

Стоит отметить, что этими системами на данный момент уже оборудованы пассажирские «Буханки». Для фургона разработчики предусмотрели несколько опций: экспедиционный багажник и лестница в районе задней двери, ведущая на крышу.

В моторном отсеке изменений не произойдет. Автомобиль будет по-прежнему приводится в движение бензиновым ЗМЗ-40911 объемом 2,7 л мощностью 112 л. с., который работает вкупе с пятиступенчатой механической коробкой передач и подключаемым передним приводом. Ценник на авто в грузопассажирских версиях стартует от 617 571 рублей, а за фургон в пассажирской придется выложить от 629 791 «деревянных».