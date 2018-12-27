Когда «Газель NEXT» оснастят подушками безопасности

В данный момент «Газель NEXT» с подушкой безопасности испытывают для сертификации. Первые краш-тесты уже прошли, причем успешно. Испытания проводились на цельнометаллическом фургоне.

Ожидается, что Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «Газели» новой модификации будет получено в начале следующего года, поделился информацией из своих источников Drom.ru.

Фургоны, грузовики и автобусы с подушками безопасности будут представлены в середине 2019 года. Причем сначала в список оснащения включат только один айрбэг — для водителя, а пассажирский появится чуть позже.

Эксперты предполагают, что «Газель NEXT» укомплектуют еще и электронной системой динамической стабилизации, которая также предусматривается конструкцией.