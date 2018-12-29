В 2018 году АВТОВАЗ увеличил продажи в России на 16%

Стало известно, что АВТОВАЗ за 2018 год реализовал на отечественном рынке около 360 000 автомобилей Lada. Соответствие действительности указанной цифры подтвердил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель отечественного производителя Сергей Ильинский.

Напомним, что в 2017 году АВТОВАЗ реализовал на отечественном рынке 311 600 единиц своей продукции. Это означает, что в 2018-ом производитель поднял свои продажи на внутреннем рынке на 16%. При том, что по прогнозам рост продаж ожидался на уровне 12%, до 350 000 единиц.

Более подробный отчет о своей деятельности АВТОВАЗ планирует обнародовать на итоговой пресс-конференции 10-го января