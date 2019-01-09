Самые популярные в России подержанные автомобили в 2018 году

Специалисты «Юла Авто» выяснили, что за минувший год российские потребители чаще избавлялись от машин импортного производства — на иномарки пришлось свыше 80% частных объявлений. Впрочем, самой популярной моделью по-прежнему осталась отечественная LADA — любовь россиян к Priora не описать словами. Как, собственно, и не понять!

Самый продаваемый зарубежный автомобиль в 2018 году — американский Ford Focus, а замыкают тройку лидеров — корейский Hyundai Solaris.

Приобретая «бэушку» наши соотечественники предпочитали неброские расцветки — черный, а также белый и серебристый цвета кузова авто.

Самый востребованный тип кузова — седан, застолбивший 40% от всех объявлений. Далее идут хетчбэк (20%) и кроссовер (17%).

Средний ценник на вторичном авторынке по итогам 2018 года составил 390 000 рублей. Дороже всего подержанные машины предлагали продавцы в Воронежской и Московской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.