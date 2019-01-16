Сколько подержанных автомобилей продали в России в прошлом году

Лидером среди марок стала отечественная LADA, занявшая практически четверть всего отечественного рынка «бэушек»: за год перепродали 1,4 млн. машин (-3,4%).

Остальные позиции в ТОП-5 занимают исключительно иномарки: на втором месте прописалась Toyota (602 600 авто, +2,7%), а третью строчку занял Nissan (301 900 штук, +7,1%). За ними следуют Hyundai (270 900 машин, +11,9%) и KIA (241 600 единиц, +19,7%). Продажи продукции двух последних брендов показали довольно внушительный рост.

Если говорить о конкретных моделях, то лучше всех на «вторичке» расходились LADA 2114 («Самара»): хетчбэки приглянулись 147 000 покупателей, что на 5,5% меньше прошлогодних показателей.

Второе место в общем рейтинге, а также звание самой популярной подержанной иномаркой, как и прежде получил Ford Focus (137 500 автомобилей, +3,6%). За ним следует классика ВАЗ-2107 (128 300 единиц, −9,1%).

Четвертую и пятую позиции заняли LADA Priora (ВАЗ-2170) со 109 800 проданными машинами (+4%) и ВАЗ-2110 (108 600 экземпляров, −9,1%) соответственно.