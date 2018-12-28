Сколько новых автомобилей приобрели в Европе в 2018 году

Самым состоятельным государством, которое официально называется Великим Герцогством, оказался Люксембург с населением всего в 602 000 человек (примерно столько же проживает в Ярославле). Так вот, статистика показывает, что там на 1000 душ пришлось 86 новых легковушек.

За бесспорным лидером с большим отставанием следует островная Исландия, где численность жителей и того меньше — около 353 000, а плотность населения — 3,1 человека на кв. км. Там из тысячи обзавелись авто 52 аборигена. Тройку лидеров замыкает Бельгия с показателем в 46 авто. Стоит отметить, что королевство посолиднее своих соседей по хит-параду. Там проживает более 11 млн.

Германии, как самому крупному рынку в Европе, в ТОП-3 попасть не удалось: цифры показали всего 39 машин. Эта страна в чарте соседствует с Австрией, Данией, Британией, Словенией, Швецией и Швейцарией, где индекс немного превысил 30 автомобилей, сообщает агентство «Автостат».

К сожалению, Россия в этом списке заняла только 25-ю строчку наряду с Литвой и Кипром: исследование говорит только 10-ти новых авто. Дела еще хуже только в Греции, Латвии, Румынии, Болгарии и Украине. Последняя, кстати, оказалась аутсайдером с двумя машинами на 1000 человек.