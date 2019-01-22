Как японская Mitsubishi бесцеремонно наказала УАЗ

Президент и исполнительный директор MMC Рус Осаму Иваба сегодня выглядит особенно счастливым: его первый новый год в должности шефа одно из важнейших подразделений бренда — российского — выдался очень удачным. Полным ходом идет рестайлинг всех дилерских центров: в 2019 году уже 40 ДЦ примерят новую яркую черно-красную «ливрею».

Рынок вырос на 12,8%, а его предприятия обогнало «общий знаменатель» на шесть с половиной «корпусов»: «Митсу» прибавило 85% по отношению к 2017 году и обогнало даже УАЗ, несмотря на большой госзаказ и несколько премьер последнего. Таким образом именно Mitsubishi стало самым быстрорастущим брендом из ТОП-20 в 2018 году.

Флагман у японцев прежний — 24 311 россиян в 2018 году выбрали Mitsubishi Outlander. Чаще выезжали из дверей дилерских центров только Toyota RAV-4 и VW Tiguan, а вот Nissan X-Trail и Mazda CX-5 остались без призовых мест. Сегодня каждый девятый покупатель среднеразмерного кроссовера выбирает Mitsubishi.

Вторым в столбике приоритетных моделей стоит Mitsubishi Pajero Sport — 9 492 машины, тогда как у главного конкурента — Toyota Fortuner — всего около шести тысяч. Super Select, 150 000 гарантированных километров и лучшее оснащение стали лучшим доводом, чем символ чиновника на капоте.