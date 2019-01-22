Как японская Mitsubishi бесцеремонно наказала УАЗ

Кроссоверы и внедорожники — вот главный тренд российского автомобильного рынка. Кто в них знает толк, тот и собирает сливки. Mitsubishi в этом направлении особенно силен, поэтому в минувшем году почти вдвое больше россиян проголосовали рублем за «три бриллианта». То ли еще будет…
Президент и исполнительный директор MMC Рус Осаму Иваба сегодня выглядит особенно счастливым: его первый новый год в должности шефа одно из важнейших подразделений бренда — российского — выдался очень удачным. Полным ходом идет рестайлинг всех дилерских центров: в 2019 году уже 40 ДЦ примерят новую яркую черно-красную «ливрею».
Рынок вырос на 12,8%, а его предприятия обогнало «общий знаменатель» на шесть с половиной «корпусов»: «Митсу» прибавило 85% по отношению к 2017 году и обогнало даже УАЗ, несмотря на большой госзаказ и несколько премьер последнего. Таким образом именно Mitsubishi стало самым быстрорастущим брендом из ТОП-20 в 2018 году.
Флагман у японцев прежний — 24 311 россиян в 2018 году выбрали Mitsubishi Outlander. Чаще выезжали из дверей дилерских центров только Toyota RAV-4 и VW Tiguan, а вот Nissan X-Trail и Mazda CX-5 остались без призовых мест. Сегодня каждый девятый покупатель среднеразмерного кроссовера выбирает Mitsubishi.
Вторым в столбике приоритетных моделей стоит Mitsubishi Pajero Sport — 9 492 машины, тогда как у главного конкурента — Toyota Fortuner — всего около шести тысяч. Super Select, 150 000 гарантированных километров и лучшее оснащение стали лучшим доводом, чем символ чиновника на капоте.
Компактные кроссоверы ASX и Eclipse Cross разошлись тиражом в 4815 и 2962 автомобиля соответственно, а количество заключенных договоров на пикап L200 — 3028 штуки. «Митсубиши» традиционно выбирают для себя и своей семьи — всего 6,7% машин уходят в корпоративные парки.
Успех Mitsubishi связан не только с доверием покупателей и широкой дилерской сетью (107 дилеров на сегодняшний день), но и с активным расширением линейки финансовых программ. Каждый третий автомобиль «бриллиантов» продан в кредит, который выдал фирменный MC Bank Rus: так, сегодня ASX и Eclipse Cross можно приобрести в кредит под 6,9% годовых, а Pajero Sport и Outlander — под 7,9%.
Mitsubishi не планирует останавливаться на достигнутом и рассчитывает, что в 2019 году компания сможет перевалить отметку в 50 000 проданных авто и добиться общего роста продаж на 10% по отношению к 2019 году. Поводов для оптимизма достаточно: в этом году у Eclipse Cross будет 12 месяцев, а не восемь, как в 2018, а также появятся новые, более выгодные финансовые программы, а в марте пройдет в России главная премьера японцев в этом году — нового пикапа Mitsubishi L200.