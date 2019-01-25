Scania ставит рекорды на рынке в России

За прошедший год у нас приобрели 6628 большегрузов Scania — 24,7% рынка грузовиков тоннажностью от 16 тонн. Причем бренду удалось поднять показатели на 17,1% относительно 2017 года.

– 2018 год стал рекордным для Scania в России по всем показателям за всю историю компании, — признался генеральный директор «Скания-Русь» Войцех Ровински.

А лидирующую позицию в грузовом хит-параде занял по данным «Автостата» Камский автозавод: продукция КамАЗа разошлась тиражом 25 700 экземпляров (-2,6%). «Группа ГАЗ», получив вторую строчку, реализовала 8400 единиц техники (+7,1%). Зато Scania переиграла Volvo (6300 авто, +5,9%) и MAN (5100 штук, +7,3%), получившие четвертое и пятое место соответственно.

Напомним, что Scania продает не только готовую технику, но и поставляет комплектующие для других брендов. Так, в прошлом году Белорусскому автозаводу шведы передали восемь восьмицилиндровых дизелей для 45-тонных карьерный «гигантов» БелАЗ-75454.