Scania выкатила на тесты беспилотные грузовики

Шведы начали испытания беспилотных грузовиков совместно с Rio Tinto — одной из крупнейших в мире транснациональной горно-металлургической компанией: на карьерные работы уже вышел тягач семейства Scania XT с колесной формулой 8x4.

Пока в кабине авто присутствует специалист, наблюдающий за работой автоматики и, при необходимости вмешивающийся в процесс. На дальнейших стадиях эксперимента разработчики запустят еще несколько грузовиков, чтобы наладить взаимосвязь автомобилей и усовершенствовать систему одновременного контроля над беспилотным автопарком.

Специалисты утверждают, что автономные грузовики сделают работу на подобных предприятиях безопаснее. Машины будут функционировать самостоятельно, без участия человека там, где существуют риски для здоровья и жизни.

Стоит напомнить, что не так давно БелАЗ тоже вывел свои карьерные самосвалы на испытательные работы: желтые «гиганты» не только умеют перевозить песок, щебень и грунт без участия человека, но даже погрузка происходит дистанционном.