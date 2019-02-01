Ford привез в Россию сразу три модели в новой спецверсии

Компания Ford представила на российском рынке сразу три модели — Focus, Mondeo и Kuga — в новой спецверсии, получившей название Ultra Comfort. В базовом списке оснащения новинок есть опции, ранее предложенные только по отдельности. В итоге при покупке этих авто можно сэкономить до 80 000 рублей.
В основу Ford Focus «Ультра комфорт» легла модель в комплектации Trend Plus. Кроме стандартного в этом варианте оборудования, хетчбэки, седаны и универсалы получили в довесок обогрев «лобовухи», форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Кроме того, авто в специсполнении может похвастать мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном, датчиками дождя и света, камерой заднего вида и двузонным климат-контролем. С таким набором «примочек» можно сохранить в кошельке 25 000 рублей.
Флагманский Ford Mondeo Ultra Comfort построен на базе седана в комплектации Titanium. Здесь добавились кожаная отделка салона, более навороченные сиденья и навигация. В этом случае удастся выгадать 80 000 рублей. независимо от выбранного мотора.
На фото: Ford Mondeo
На фото: Ford Kuga
А вот при покупке кроссовера Ford Kuga Ultra Comfort можно сэкономить 35 000 «деревянных». Из «ультракомфортных» допопций автомобиль предлагает электропривод боковых зеркал, биксеноновые фары с омывателями, ассистент парковки с передними и задними парктрониками и функцию открытия багажной двери hands free.
Стоит напомнить, что несколько дней назад Ford предложил скидку до 400 000 рублей на фургон Transit. Но для этого необходимо приобрести автомобиль в лизинг, да еще и по программе Trade-in.