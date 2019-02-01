Ford привез в Россию сразу три модели в новой спецверсии

В основу Ford Focus «Ультра комфорт» легла модель в комплектации Trend Plus. Кроме стандартного в этом варианте оборудования, хетчбэки, седаны и универсалы получили в довесок обогрев «лобовухи», форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса. Кроме того, авто в специсполнении может похвастать мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном, датчиками дождя и света, камерой заднего вида и двузонным климат-контролем. С таким набором «примочек» можно сохранить в кошельке 25 000 рублей.

Флагманский Ford Mondeo Ultra Comfort построен на базе седана в комплектации Titanium. Здесь добавились кожаная отделка салона, более навороченные сиденья и навигация. В этом случае удастся выгадать 80 000 рублей. независимо от выбранного мотора.