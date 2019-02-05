Где в России больше всего покупают подержанные автомобили

В 2018 году лучше всего автомобили со «вторички» расходились в Подмосковье. Всего там продали 320 900 легковушек с пробегом (+1,8%). Вторую строчку заняла столица: в Москве такие машины приглянулись 286 800 покупателям (-3,4%). В общей сложности, объемы сбыта в Белокаменной и ее округе заняли 11,2% от общего показателя.

Третье место досталось Краснодарскому краю, сохранившему позапрошлогодний уровень. Здесь прикупили 266 800 автомобилей б/у (+0,1%). Кстати, в этом регионе осело 5% всего вторичного рынка.

Далее с незначительным приростом ним следует Санкт-Петербург, где по карману пришлось 192 600 подержанных авто (+0,7%). А первую пятерку закрывает Свердловская область с проданными 166 900 машинами (+5,5%).

В хвосте ТОП-10, по данным «Автостата», по порядку слеуют: Ростовская область (165 200 штук, +0,9%), Башкортостан (154 500 автомобилей, +3,4%), Челябинская область (139 700 машин, +2,5%), Татарстан (135 400 авто, +1,9%) и Новосибирский регион (131 600 единиц, +0,9%).

Остается добавить, что наименьшим спросом неновые машины пользовались в Тульской области: там во вторые руки ушло 60 100 легковушек (-4,6%).