В России резко сократилось число угонов автомобилей

Но автовладельцам успокаиваться рано, особенно хозяевам LADA, Toyota, Hyundai, KIA и Nissan. Именно на них приходится львиная доля автокраж — 5693, 2746, 1905, 1864 и 1037 авто соответственно. Так же в зоне риска машины таких марок, как GAZ, Ford, Renault и Honda. При этом, что весьма характерно, марки, лидирующие в угонной статистике, лидируют и по продажам на вторичном рынке.

Однако если говорить о моделях, то чаще всего угоняют машины хотя и популярные на вторичке, но не являющиеся здесь хитами продаж. Это Hyundai Solaris (1249 машин в розыске), KIA Rio (969) и ВАЗ-2107 (730). А бестселлеры вторичных продаж — Toyota Camry и Ford Focus — ханимают в этом списке четвертое и пятое места.