В России резко сократилось число угонов автомобилей

Фото mattcanovi.com
По данным МВД, число угонов в России сократилось в прошлом году на 21%: автоворы похитили в 2018-м 26 819 транспортных средств, в то время, как в в 2017-м — 33 758. Иначе говоря, как бы ни была неповоротлива наша правоохранительная система, но плоды ее борьбы с автоугонами на лицо.
Ефим Розкин

Но автовладельцам успокаиваться рано, особенно хозяевам LADA, Toyota, Hyundai, KIA и Nissan. Именно на них приходится львиная доля автокраж — 5693, 2746, 1905, 1864 и 1037 авто соответственно. Так же в зоне риска машины таких марок, как GAZ, Ford, Renault и Honda. При этом, что весьма характерно, марки, лидирующие в угонной статистике, лидируют и по продажам на вторичном рынке.

Однако если говорить о моделях, то чаще всего угоняют машины хотя и популярные на вторичке, но не являющиеся здесь хитами продаж. Это Hyundai Solaris (1249 машин в розыске), KIA Rio (969) и ВАЗ-2107 (730). А бестселлеры вторичных продаж — Toyota Camry и Ford Focus — ханимают в этом списке четвертое и пятое места.

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4 февраля 2019
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