Немцы подразнили тизером нового Volkswagen Jetta GLI

В 2019 году Volkswagen Jetta GLI «стукнуло» 35 лет: автомобиль впервые представили в Соединенных Штатах в 1984-м. На создание топовой «Джетты» маркетологов и инженеров вдохновил недавний успех у поклонников марки Golf GTI. Первый седан «зарядили» 90-сильным мотором объемом 1,8 л, работающим вкупе с пятиступенчатой «механикой».

Из шестисекундного интригующего ролика можно вынести не так много информации. Кроме яркой надписи GLI, радиаторную решетку отличает горизонтальная красная линия, структура в виде сот и обилие черного глянца.

Технические характеристики автомобиля до премьеры держатся в тайне. Но, по непроверенной информации, авто оснастят двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 220 л. с. Вероятнее всего, в пару к движку поставят шестискоростной «автомат» или семидапазонную DSG — на выбор.