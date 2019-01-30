Названый самые успешные автопроизводители в мире

В этот объем реализации вошли продажи брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Porsche, SEAT, Lamborghini, Bentley, Bugatti, а также грузовых Scania и MAN, но за исключением мотоциклетной марки Ducati.

На втором месте альянс Nissan-Renault-Mitsubishi. Общие продажи японо-французского объединения достигли 10,76 млн. машин, поднявшись на 1,4%. По отдельности результаты этих брендов выглядят таким образом: компания Nissan реализовала 5,65 млн. автомобилей, Renault — 3,9 млн. машин, а Mitsubishi — 1,2 млн. единиц.

На третьей позиции задержалась компания Toyota Motor, отдавшая в руки покупателям 10,59 млн. авто, сообщает издание Associated Press.

Стоит напомнить, что немецкий концерн удерживает пальму первенства уже третий год подряд: в 2016 году VW сместил с вершины рейтинга Toyota. Последняя тоже довольно долго оставалась «впереди планеты всей»: в 2008 году японцы отняли лидерство у General Motors. А GM в свою очередь «царствовал» до этого года несколько десятков лет.