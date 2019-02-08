Новый Renault Duster переродится в кузове пикап

В компании Renault заявили о том, что разработка новой модификации кроссовера Duster идет полным ходом, и в третьем квартале грузовой «паркетник» появится у официальных дилеров.

Автомобиль, ориентированный на любителей активного образа жизни, часто выезжающих за пределы города, будет выпускаться под маркой Dacia. Причем внешний вид новинки никак не станет перекликаться с Renault Oroch. Об этом рассказал генеральный директор Renault Commercial Roumanie Хаким Бутехра.

Для создания Duster Pick-Up бренд привлек специалистов из мастерской Romturingia, имеющих наработки в этом направлении. В свое время фирма уже переделывала «Дастер», показав два варианта пикапов.

На сегодняшний день новинка начала проходить сертификацию для продажи. Не исключено, что модель займет новую нишу, став самым бюджетным представителем этого сегмента.

О Duster Pick-Up пока нет никакой информации. Не ясна даже вместительность кабины: оборудуют ее одним или двумя рядами сидений. Кроме того, неизвестно на каких рынках запустят этот продукт. Но до России он вряд ли доберется.