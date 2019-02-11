Peugeot Boxer и Citroёn Jumper подешевели на 200 000 рублей

Фото: Citroёn
Довольно популярные у россиян французские минивэны Peugeot Boxer и Citroёn Jumper резко подешевели — на целых 200 000 рублей. Правда, при условии, что потенциальный клиент не просто покупает машину, а берет ее в лизинг. Только в этом случае цена авто столь «вкусно» опускается. При этом производитель подчеркивает, что устраиваемый им аттракцион невиданной щедрости ограничен по времени — акция действует только в феврале.
Светлана Ермолаева

Напомним, чтор Peugeot Boxer и Citroёn Jumper предложены в нескольких вариантах длины, высоты и грузоподъемности, с разными «надстройками», тентами и, разумеется, в цельнометаллическом кузове. В арсенале авто имеется 130-сильный дизель или мотор мощностью 150 «лошадей», работающие в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Обе модели в базовом варианте, если не брать их в лизинг, обойдутся в 1 759 000 рублей.

Кстати, французы — не единственные, кто предлагает выгодно купить фургон в лизинг. Например, Ford отдает Transit со скидкой в 400 000 рублей, но тогда придется воспользоваться еще и программой Trade-in. Причем сейчас вновь вступило в силу государственное субсидирование лизинга коммерческих автомобилей, отнимающее от авансового платежа 10%, но не более 500 000 рублей.

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11 февраля 2019
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