«Живой щит» на трассе: ГИБДД устроила массовое ДТП с детьми

ЧП с «живым щитом» произошло на трассе М7 во Владимирской области в минувшие выходные — 9 февраля. Подозрительную машину патрули ДПС начали преследовать в городке Киржач, что примерно в 80 км от столицы региона. Без особых проблем и затруднений для преследуемого погоня продолжалась до самого Владимира.
Предпринять что-то радикальное для остановки нарушителя местные сотрудники ГИБДД решились только на выезде из города. Однако стрелять по колесам, расставлять специальные заграждения для поимки супостата никто и не думал. Полицейские начали просто останавливать проезжающие по трассе легковушки и строить из них «живой щит».
Как выяснилось позже, в одной из машин, ставшей частью «щита», находился ребенок. Через короткое время после организации искусственного затора преследуемый в него врезался. А потом просто взял и поехал дальше. Полицейские помчались за ним, оставив владельцев разбитых авто осознавать масштабы свалившихся на них проблем. Люди чудом не пострадали.
О произошедшем широкой публике стало известно после того, как ролик с подробностями инцидента выложил в сеть один из участников инцидента. Особенно гнетущее впечатление на зрителей произвело поведение сотрудников ДПС после столкновения. Все они одинаково бестолково скакали вокруг машины злоумышленника, дергая за ручки запертых дверей.
Один служивый, от большого ума видимо, пытался остановить авто, упершись ногой ему в капот. Второй — явно любитель кинобоевиков — так и не смог выбить ногой боковое стекло машины… И ни один патрульный не догадался воспользоваться табельным оружием хотя бы как молотком, чтобы разбить стекла и добраться до преступника.
Гаишный кордебалет проходил возле стационарного поста ДПС, в котором хранятся спецсредства и дорожные заграждения как раз для таких случаев. Но ни одна живая душа с полосатыми палочками даже не подумала о них, деловито расставляя легковушки по ширине трассы! Иначе говоря, в случае с убегающей машиной у сотрудников ГИБДД в распоряжении имеется единственный, по сути, тактический сценарий: гонять ее, пока беглец сам в кого-нибудь не врежется.
Не сработало? Устроим на дороге «баррикаду» из подручных средств — первых попавшихся под руку граждан, сидящих в своих легковушках! Выстрелить по колесам убегающего авто — верх профессионального мужества любого сотрудника ДПС. Ибо потом задолбается отписываться, что да как.
Таранить машину беглеца? Служебный транспорт повредишь — а-я-яй! Да и не учат наших полицейских этому в принципе — зачем, когда под рукой всегда есть «живой щит»!
В комментариях к ролику с владимирским «живым щитом» люди пишут, что если в подобную ситуацию попадут, готовы наплевать на возможный штраф за «не предоставление машины» сотруднику ГИБДД и немедленно отъехать в сторонку, чтобы не участвовать в этом, более чем сомнительном мероприятии.
Действительно, по статье 12.25 за это может грозить санкция в 500 либо 800 рублей. Разбитая по прихоти неквалифицированной ДПС личная машина, здоровье и время стоят гораздо дороже…