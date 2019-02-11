«Живой щит» на трассе: ГИБДД устроила массовое ДТП с детьми

ЧП с «живым щитом» произошло на трассе М7 во Владимирской области в минувшие выходные — 9 февраля. Подозрительную машину патрули ДПС начали преследовать в городке Киржач, что примерно в 80 км от столицы региона. Без особых проблем и затруднений для преследуемого погоня продолжалась до самого Владимира.

Предпринять что-то радикальное для остановки нарушителя местные сотрудники ГИБДД решились только на выезде из города. Однако стрелять по колесам, расставлять специальные заграждения для поимки супостата никто и не думал. Полицейские начали просто останавливать проезжающие по трассе легковушки и строить из них «живой щит».

Как выяснилось позже, в одной из машин, ставшей частью «щита», находился ребенок. Через короткое время после организации искусственного затора преследуемый в него врезался. А потом просто взял и поехал дальше. Полицейские помчались за ним, оставив владельцев разбитых авто осознавать масштабы свалившихся на них проблем. Люди чудом не пострадали.