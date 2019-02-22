Opel может вернуться в Россию уже этим летом

В СМИ просочилась информация, что возврат машин марки Opel якобы может произойти уже ближайшим летом. По неподтвержденным официально данным, возвращение «немца» на наш рынок начнется с минивэна Opel Zafira Life и коммерческого фургона Opel Vivaro.

Эти машины, с технической точки зрения, будут аналогичны Citroёn SpaceTourer и Peugeot Traveller. Позднее в салонах новоиспеченных российских дилеров Opel могут появиться Opel Crossland X (он же Peugeot 2008) и Opel Grandland X (конструктивно аналогичный Peugeot 3008).

Сообщается, что подготовка к производству машин под маркой Opel уже развернута на сборочном предприятии PSA в Калужской области.

В российском представительстве французской компании порталу «АвтоВзгляд» сообщили, что рассматривают все варианты дальнейшего развития своего бизнеса в России, однако конкретных подробностей относительно марки Opel озвучить при этом отказались.