Многого не надо: как UAZ Hanter покорил Рунет

В ходе модернизации этот УАЗ оснастили гигантскими «боевыми» покрышками размером 35/11,5 R16. Для чего владельцу «вездехода» пришлось немного «подрихтовать» крылья, убрав по пять сантиметров, чтобы колесам ничего не мешало. На обрезанные края установили черные пластиковые накладки.

Кроме того, для «проходимца» выбрали колесные диски с бедлоками. Эти специальные вставки не дают «резине» разбортироваться, когда давление в шинах максимально снижено для прохождения сложных участков. А еще, благодаря такому решению, под обода не забивается грязь.

Отметим, что каждое колесо переделанного UAZ Hanter весит около 45 кг, хотя, как утверждает хозяин внедорожника, увеличенная масса никак не повлияла на динамические характеристики автомобиля.