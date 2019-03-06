Когда новая Toyota Supra приедет в Россию

Россия войдет в число стран, которые получат новую Toyota Supra первыми. Известно, что к нам японцы привезут всего лишь 22 автомобиля, причем три из них — специальной серии A90 Edition 1, отличающейся матовой серой окраской кузова и интерьером, выдержанным в черно-красных тонах. Ожидается, что поставки машин начнутся во второй половине нынешнего года — ждать осталось недолго.

Возрожденная Toyota Supra, ориентированная на европейского покупателя, оснащена трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. К слову сказать, в Японии также будет продаваться модификации купе с четырехцилиндровыми моторами.

По словам представителей Toyota, каждый, кто сделает свой выбор в пользу новой Toyota Supra, получит возможность принять участие в индивидуальных мастер-классах по дрифту, которые будут проводить профессиональные инструкторы. Станет ли эта услуга доступна в России, пока не известно. Как не известны цены и комплектации купе — их, очевидно, объявят ближе к старту продаж.