Когда новая Toyota Supra приедет в Россию

Фото: Toyota
На Женевском автосалоне, который в эти дни принимает посетителей, компания Toyota представила новое купе Supra, ориентированное на европейский авторынок. По словам представителей марки, вся годовая квота уже исчерпана, однако российскому офису таки удалось «урвать» пару десятков машин.
Кристина Извекова

Россия войдет в число стран, которые получат новую Toyota Supra первыми. Известно, что к нам японцы привезут всего лишь 22 автомобиля, причем три из них — специальной серии A90 Edition 1, отличающейся матовой серой окраской кузова и интерьером, выдержанным в черно-красных тонах. Ожидается, что поставки машин начнутся во второй половине нынешнего года — ждать осталось недолго.

Возрожденная Toyota Supra, ориентированная на европейского покупателя, оснащена трехлитровой рядной «шестеркой» мощностью 340 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, адаптивной подвеской и активным задним дифференциалом. К слову сказать, в Японии также будет продаваться модификации купе с четырехцилиндровыми моторами.

По словам представителей Toyota, каждый, кто сделает свой выбор в пользу новой Toyota Supra, получит возможность принять участие в индивидуальных мастер-классах по дрифту, которые будут проводить профессиональные инструкторы. Станет ли эта услуга доступна в России, пока не известно. Как не известны цены и комплектации купе — их, очевидно, объявят ближе к старту продаж.

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6 марта 2019
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