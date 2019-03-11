Рынок подержанных авто в России продолжает расти

Как и раньше, наибольшую долю вторичного рынка заняла продукция АВТОВАЗа: машины LADA приглянулись 92 600 покупателям. Правда, популярность «россиянок» упала на 2,9%.

Свое место под солнцем завоевывают японские бренды. На второй строчке прописалась Toyota, чьи авто пришлись по вкусу 40 800 автомобилистов. А тройку лидеров замыкает Nissan: легковушки этой марки разошлись по вторым рукам в количестве 20 800 экземпляров. И оба, кстати, показали рост доли сбыта на 0,2% и 4,3% соответственно.

На четвертом и пятом пунктах закрепились «корейцы»: Hyundai (18 200 автомобилей, +4,7%) и KIA (16 600 машин, +12,3%), сообщает агентство «Автостат».

Если посмотреть на общие итоги за первые два месяца этого года, то продажи автомобилей б/у составили 706 200 единиц. Это примерно на 1% больше, чем результаты годичной давности.