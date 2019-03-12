Как будет выглядеть Volkswagen Golf нового поколения

Судя по фотографиям, автомобиль сможет похвастать современной оптикой, слегка переработанной решеткой радиатора, а также перелицованными бамперами. Кроме того, предполагается, что автомобиль увеличит габариты, но точные цифры пока держатся в секрете. Интерьер на снимки не попал, но заводские дизайнеры обещают полностью новый салон.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», производство новинки наладят на головном заводе в Вольфсбурге в июне текущего года. Видимо, приблизительно в это же время автомобиль официально впервые предстанет перед публикой.

По ранее сделанным заявлениям, новый VW Golf будет просто нашпигован современными электронными помощниками, включая функции автономного вождения и подключения к облачным сервисам. По словам представителей бренда, «модель подвергнется самой глобальной трансформации за последние 45 лет». Также авто, построенное на «тележке» MQB, обзаведется гибридной силовой установкой.