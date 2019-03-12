Как будет выглядеть Volkswagen Golf нового поколения

Фото: Autoexpress
Зарубежные СМИ растиражировали снимки Volkswagen Golf свежего поколения, засветившегося перед объективами шпионских фотокамер без камуфляжа. По некоторым данным, премьера хетчбэка запланирована на предстоящее лето. Чем же порадует новый «Гольф»?
Светлана Ермолаева

Судя по фотографиям, автомобиль сможет похвастать современной оптикой, слегка переработанной решеткой радиатора, а также перелицованными бамперами. Кроме того, предполагается, что автомобиль увеличит габариты, но точные цифры пока держатся в секрете. Интерьер на снимки не попал, но заводские дизайнеры обещают полностью новый салон.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», производство новинки наладят на головном заводе в Вольфсбурге в июне текущего года. Видимо, приблизительно в это же время автомобиль официально впервые предстанет перед публикой.

По ранее сделанным заявлениям, новый VW Golf будет просто нашпигован современными электронными помощниками, включая функции автономного вождения и подключения к облачным сервисам. По словам представителей бренда, «модель подвергнется самой глобальной трансформации за последние 45 лет». Также авто, построенное на «тележке» MQB, обзаведется гибридной силовой установкой.

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12 марта 2019
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