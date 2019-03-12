В России упал спрос на новые грузовики

Самые высокие продажи традиционно выдают ребята из Набережных Челнов: автомобили KAMAZ разошлись тиражом в 2500 экземпляров, умудрившись поднять объемы на 20,5%. Продукция этого автозавода на рынке заняла долю в 40%.

Вторая строчка также досталась российскому бренду. «Группа ГАЗ» реализовала 585 единиц грузовой техники со снижением продаж на 9,7%. Тройку лидеров замыкает Volvo с результатом в 377 автомобилей. У шведов кривая сбыта опустилась на 18,6 пункта. Четвертое и пятое место получили Scania (365 машин, −8,1%) и автозавод «Урал» (308 экземпляров, +10,8%), сообщает агентство «Автостат».

Стоит заметить, что некоторые российские производители в прошедшем месяце оказались в плюсе. Возможно, успех объясняется не только ценником, а еще и тем, что их разработки не стоят на месте, Так, КамАЗ в конце прошлого года начал собирать грузовики нового семейства К5 с кабиной от Mercedes-Benz Actros и с начинкой, полностью разработанной на отечественном предприятии. Первые экземпляры таких большегрузов уже нашли своих владельцев.