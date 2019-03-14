В каких российских городах лучше всего покупают новые машины

Всего же за это время дилеры передали покупателям 128 406 автомобилей, при этом 14 710 из них реализовали в Москве. Столица и возглавила рейтинг больших городов по числу автопродаж. Второе место с огромным отставанием досталось Санкт-Петербургу с показателем в 6417 авто. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург, где было распродано 1442 машин.

На четвертой строчке прописался Нижний Новгород (978 штук). Пятый пункт разделили Ростов-на-Дону и Челябинск (963 единицы). За ними по порядку, как сообщает агентство «Автостат-Инфо», следуют Уфа (945 авто) и Пермь (853 экземпляров).

Стоит напомнить, что портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал о хит-параде регионов, где лучше всего продавались подержанные автомобили. Первое место, по традиции заняла Московская область, а вот Белокаменная уступила второе место Краснодарскому краю и оказалась на третьей позиции.