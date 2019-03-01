В Москве нашли 129 потерянных властями дорог

Так, активисты ОНФ выяснили, что вот уже более пяти лет 129 участков автомобильных дорог в Новой Москве до сих пор числятся в собственности Подмосковья и не переданы на баланс Москвы. А раз так, то, по словам члена московского штаба Народного фронта Евгения Сорокина, «поскольку Москва не является собственником этих дорог, значит, не может заниматься обслуживанием, содержанием и ремонтом на этих участках». То есть по они оказались бесхозными.

И получается, что столичному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства дела до дорожных проблем Троицкого и Новомосковского административного округа нет. В свою очередь и Дептрансу города совершенно наплевать, как проходит интеграция транспортных артерий ТиНАО, которые до этого были в составе другого региона, в столичную транспортную систему.

Между тем, еще в сентябре 2013 года правительство Московской области выпустило постановление со списком имущества, которое надо передать в собственность Москвы, в котором указаны и эти 129 участков автомобильных дорог. Однако этот документ так и не исполнен. Более того: застрявшая в переходном периоде собственность вообще имеет непонятный статус: в документах подмосковных чиновников эти участки дорог числятся как объекты недвижимого имущества, а в документах Москвы — как объекты движимого имущества! Итог разгильдяйства, понятен — в бюрократической неразберихе страдают простые люди…