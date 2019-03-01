В Москве нашли 129 потерянных властями дорог

Фото rosbalt.ru
Бюрократические игрища и незаинтересованность чиновников в решении насущных проблем граждан то и дело приводят к весьма плачевным последствиям. Например, эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) нашли в Москве более сотни фактически бесхозных дорог, за которые никто не отвечает. Их не ремонтируют, не чистят, не благоустраивают, что наверняка сказывается и на состоянии аварийности.
Ефим Розкин

Так, активисты ОНФ выяснили, что вот уже более пяти лет 129 участков автомобильных дорог в Новой Москве до сих пор числятся в собственности Подмосковья и не переданы на баланс Москвы. А раз так, то, по словам члена московского штаба Народного фронта Евгения Сорокина, «поскольку Москва не является собственником этих дорог, значит, не может заниматься обслуживанием, содержанием и ремонтом на этих участках». То есть по они оказались бесхозными.

И получается, что столичному Департаменту жилищно-коммунального хозяйства дела до дорожных проблем Троицкого и Новомосковского административного округа нет. В свою очередь и Дептрансу города совершенно наплевать, как проходит интеграция транспортных артерий ТиНАО, которые до этого были в составе другого региона, в столичную транспортную систему.

Между тем, еще в сентябре 2013 года правительство Московской области выпустило постановление со списком имущества, которое надо передать в собственность Москвы, в котором указаны и эти 129 участков автомобильных дорог. Однако этот документ так и не исполнен. Более того: застрявшая в переходном периоде собственность вообще имеет непонятный статус: в документах подмосковных чиновников эти участки дорог числятся как объекты недвижимого имущества, а в документах Москвы — как объекты движимого имущества! Итог разгильдяйства, понятен — в бюрократической неразберихе страдают простые люди…

Фото nashebutovo.com

Однако проблема дорог Новой Москвы на этом не заканчивается. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», до сих пор не существует плана развития дорог в ТиНАО. И это при том, что в этом административном округе Первопрестольной идет активное строительство многоквартирных жилых домов, заселение которых вызовет очередные дорожные трудности.

Понятно, конечно, что решать проблемы дорожной сети Новой Москвы власти Подмосковья и Москвы должны сообща. Но если даже такие простые вопросы, как передача с баланса одного субъекта на баланс другого того или иного имущества не решаются годами, людям ждать каких-то перемен в улучшении транспортной инфраструктуры не приходится.

И остается добавить, что свои рекомендации по этому вопросу эксперты московского штаба ОНФ направили в столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства города. Если проблема не будет решена, то они добавят их в перечень общественных предложений и передадут его мэру Москвы.

бездорожье, ремонт, дорога, дептранс
7 марта 2019
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