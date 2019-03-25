Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап

Над стильным двухдверным городским грузовичком работают не штатные дизайнеры и инженеры. Автомобиль разрабатывают 35 студентов-стажеров из Профессионального технического училища Skoda в Млада-Болеславе. Судя по рисунку, новинка получит выступающие колесные арки, гигантскую внедорожную «резину» и гармонично сочетающийся с общим дизайном открытый багажный отсек.

Стоит отметить, что учащиеся будут представлять прототип уже в шестой раз: подобные проекты компания запускает раз в год, начиная с 2014-го. Кстати, флагманский семиместный кроссовер Kodiaq в качестве основы выбран впервые.

Напомним, что первенцом, вышедшим из-под студенческого пера, стал CitiJet, сконструированный из малыша Skoda Citigo. Вторым собрали пикап FUNstar, переработав компактную Fabia. Результат разработок 2016 года — Atero Concept из Rapid Spaceback. Еще через год дебютировал электрический Element из того же Citigo. А в 2018-м семейство концепткаров пополнилось автомобилем Sunroq, представляющим собой Skoda Karoq в кузове кабриолет.