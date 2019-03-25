Как в России купить автомобиль Infiniti, не выходя из дома

Фото: Infiniti
В России давно укоренился онлайн-шопинг, когда можно, не вставая с дивана, заказать практически все, начиная от продуктов и заканчивая мебелью. Этим поветрием заразились и автостроители: компания Infiniti открывает в России продажу автомобилей через Интернет.
Светлана Ермолаева

Премиальный «ниссановский» бренд Infiniti запускает в работу сервис онлайн-продаж своих автомобилей через сайты официальных дилеров. Пока, правда, таким образом работает всего лишь один продавец, но к концу текущего года японцы обяжут всех ритейлеров сбывать машины посредством Сети.

Напомним, что с прошлого года, используя Всемирную паутину, начала продавать свою четырехколесную продукцию компания Volkswagen. А еще в «он-лайн» шоу-руме прописались китайские Lifan и Chery, французская Renault и корейская Hyundai.

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25 марта 2019
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