Как в России купить автомобиль Infiniti, не выходя из дома

Премиальный «ниссановский» бренд Infiniti запускает в работу сервис онлайн-продаж своих автомобилей через сайты официальных дилеров. Пока, правда, таким образом работает всего лишь один продавец, но к концу текущего года японцы обяжут всех ритейлеров сбывать машины посредством Сети.

Напомним, что с прошлого года, используя Всемирную паутину, начала продавать свою четырехколесную продукцию компания Volkswagen. А еще в «он-лайн» шоу-руме прописались китайские Lifan и Chery, французская Renault и корейская Hyundai.