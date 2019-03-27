Aurus собрал кабриолет для военных парадов

О том, что специалисты Aurus работают над кабриолетом для парадов Победы, проходящих на Красной площади, стало известно из фотографий. Некие снимки с новой машиной оказались в распоряжении «Российской газеты». Правда, издание их не опубликовало, ссылаясь на коммерческую тайну. Но информацией все же поделилось.

Итак, в основу церемониального автомобиля ляжет седан Aurus Senat S600: полное внешнее сходство, отличие лишь в складной крыше и специальном поручне в районе второго ряда: принимают парад стоя и нужно за что-то держаться. Официальный дебют этого авто ожидается 9 мая этого года. Судя по всему, модель находится на финальной стадии разработки.

Эксперты говорят о том, что не исключено и серийное производство машины с мягким верхом: не пропадать же новинке. К тому же, как сообщалось ранее, продукция Aurus, по меньшей мере первое время, будет собираться исключительно под заказ по схеме «получили заявку — изготовили автомобиль».

Напомним, что сердце «Сената» — 598-сильный V8, дополненный «мягким гибридом», объемом 4,4 л. Мотор выступает вместе с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.