Hyundai Sonata получила турбированный двигатель

Сердце Hyundai Sonata Turbo нового поколения — 1,6-литровый мотор мощностью 180 л. с., выступающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Чтобы подчеркнуть спортивный характер авто, дизайнеры наделили его измененной решеткой радиатора, дополнительными воздуховодами и двойными патрубками выпускной системы. «Турбосоната» также отличается иными бамперами и интегрированным в крышку багажника остро выступающим спойлером.

Стоит добавить, что корейцы также представили свежую «четырехдверку» с гибридной силовой установку с дополнительным альтернативным источником питания — солнечными батареями на крыше. Они за год помогают накопить электричества в среднем на 1300 км пробега.

Напомним, что продажи восьмой Hyundai Sonata уже стартовали на домашнем рынке, за сутки набрав более 12 000 предзаказов. Вскоре модель запустят и в других странах. В частности, авто приедет в Россию и даже будет здесь собираться на калининградском заводе «Автотор». Правда, придется запастись терпением, чтобы дождаться новинку: производство начнется лишь в конце этого года.