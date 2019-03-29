Как, не нарушая ПДД, припарковаться в зоне запрета стоянки и остановки

Как известно, если оставить машину у обочины в таком месте, то очень скоро, в лучшем случае, ее номера «срисует» камера автоматической фиксации машины-паркона, либо рядом с ней материализуется эвакуатор и за считанные минуты утащит на штрафстоянку. В последнем случае, помимо штрафа придется раскошелиться еще и на «хлеб с маслом» для джентльменов эвакуационной удачи.

Но существует, оказывается, любопытный механизм, позволяющий во время стоянки в таком месте не нарушать «требований знаков и разметки», избежав таким образом расходов на оплату штрафов и эвакуации.

Правда, для его осуществления потребуется еще один автомобиль. Все гениальное, как обычно, — просто. Две машины — ваша и напарника по «парковке», — гуськом въезжают на улицу, где запрещена стоянка. Занимают крайний левый ряд — чтобы ни в коем случае не оказаться вблизи бордюра, где неразборчивый паркон обязательно оштрафует.

В нужном месте вы притормаживаете, а ваш напарник подъезжает сзади и аккуратненько прижимает передний бампер своей машины к заднему бамперу вашей.