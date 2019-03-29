Как, не нарушая ПДД, припарковаться в зоне запрета стоянки и остановки

Центральные (и не только!) улицы большинства российских городов в последнее время страдают от одной и той же напасти. Повсюду развешаны знаки запрета стоянки и парковки и отсутствует достаточное для всех желающих попасть туда на машине количество парковочных мест. Но, как оказалось, есть вполне законный механизм, позволяющий на некоторое время спокойно оставить авто даже на улице, увешанной «крестами» — знаками, запрещающими не только стоянку, но и просто остановку машин.
Максим Строкер

Как известно, если оставить машину у обочины в таком месте, то очень скоро, в лучшем случае, ее номера «срисует» камера автоматической фиксации машины-паркона, либо рядом с ней материализуется эвакуатор и за считанные минуты утащит на штрафстоянку. В последнем случае, помимо штрафа придется раскошелиться еще и на «хлеб с маслом» для джентльменов эвакуационной удачи.

Но существует, оказывается, любопытный механизм, позволяющий во время стоянки в таком месте не нарушать «требований знаков и разметки», избежав таким образом расходов на оплату штрафов и эвакуации.

Правда, для его осуществления потребуется еще один автомобиль. Все гениальное, как обычно, — просто. Две машины — ваша и напарника по «парковке», — гуськом въезжают на улицу, где запрещена стоянка. Занимают крайний левый ряд — чтобы ни в коем случае не оказаться вблизи бордюра, где неразборчивый паркон обязательно оштрафует.

В нужном месте вы притормаживаете, а ваш напарник подъезжает сзади и аккуратненько прижимает передний бампер своей машины к заднему бамперу вашей.

Оба ТС включают «аварийку», водители выставляют на положенном по ПДД расстоянии от места ДТП аварийные знаки, запирают машины и удаляются, не вызывая ДПС.

За аварию в зоне действия знаков запрета стоянки-остановки у нас еще пока никого не штрафуют. Даже камеры автоматической фиксации. Ведь о том, что полиция не в курсе о произошедшей «аварии» никто не знает.

Оба драйвера спокойно ходят по своим делам, в оговоренное время возвращаются к машинам, жмут друг другу руки и разъезжаются. При должном навыке можно прижать свою машину к стоящей так, что никаких повреждений ЛКП вообще не останется.

При этом водители «столкнувшихся» таким образом машин всегда могут сказать, что не стали вызывать ДПС, поскольку никаких претензий друг к другу не имеют, и потому разъехались без оформления происшествия.

А что сделали они это лишь после нескольких часов фактической стоянки посреди проезжей части совершенно не важно: может быть, им потребовалось именно столько времени, чтобы оценить масштабы повреждений своих авто!

парковка, штрафы, ПДД, эвакуаторы, платная парковка, авария, ДТП, ГИБДД
29 марта 2019
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