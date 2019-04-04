Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ. Экспозиция включает в себя линейку кроссоверов, которые, впрочем, мы уже видели в прошлом году на Московском автосалоне.

А еще китайцы похвастали парочкой минивэнов. Причем не абы каких, а люксовых. О чем, прежде всего, говорят использованные материалы отделки и россыпь премиальных опций. В частности, панорамный люк, раздельный климат, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и обилие электронных ассистентов.