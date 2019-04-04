Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками

Фото: Вячеслав Василенко
На Петербургском международном автосалоне-2019 президент китайской компании GAC Motor Юй Цзюнь официально объявил о приходе марки в Россию. А заодно и подписал с десяток дилерских соглашений.
Вячеслав Василенко

Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ. Экспозиция включает в себя линейку кроссоверов, которые, впрочем, мы уже видели в прошлом году на Московском автосалоне.

А еще китайцы похвастали парочкой минивэнов. Причем не абы каких, а люксовых. О чем, прежде всего, говорят использованные материалы отделки и россыпь премиальных опций. В частности, панорамный люк, раздельный климат, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфонов и обилие электронных ассистентов.

Говоря подробнее, речь идет о моделях GAC GM8 и GM6. И если с первой мы уже знакомились на ММАС-2018, то вторая стала премьерой. Новинка козыряет турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 172 л. с., умеющим находить общий язык, как с шестискоростной «механикой», так и с шестидиапазонным «автоматом». Средний расход по паспорту — всего 7,3 литра. Правда, сроки появления в России GM6 пока неизвестны.

А вот уже по осени в продажу у нас поступит GM8. Этот минивэн располагает более мощным, 200-сильным турбодвижком и салоном, явно претендующим на статус премиального. Судите сами: высококачественная белоснежная кожа, капитанские кресла второго ряда, амбиентная подсветка интерьера, роскошные кресла с вентиляцией и памятью настроек, а также возможность инсталляции мониторов. А еще в GAC GM8 восемь подушек безопасности, помощник при парковке, «старт-стоп», системы мониторинга по всему периметру и слежения за нахождением авто в пределах разметки.

Стоит добавить, что по внешним признакам автомобиль ладно скроен и крепко сшит. Вот только сегмент минивэнов в нашей стране, мягко говоря, не развит. Штучные тиражи вряд ли можно назвать успехом в классе. Поэтому в перспективы китайского «вэнчика» верится с трудом. Впрочем, это не отнимает у GAC права поиграть в имиджевые игры, дергая судьбу за ухо. Тем более, что судя по «люксу» в оснащении, машинка будет явно недешевой.

Вероятно, поэтому китайцы решили перестраховаться и выкатить нам еще пару новинок. Скажем так: более приземленных. Это кроссоверы GAC GS5 и GS8. На второй азиаты делают большую ставку. Речь о флагманском полноприводном «проходимце» с целым букетом а-ля премиальных «фишек» и наддувным мотором о 2 литрах. Обе новинки появятся в России в сентябре. Процесс их сертификации успешно завершен.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор GAC Group Фэн Синья, сейчас рассматривается вопрос локализации производства в РФ, а в течение пяти ближайших лет объем продаж должен выйти на 50 000 машин в год.

Не слишком ли амбициозное заявление молодой китайской марки, недавно отпраздновавшей 10-летний юбилей? Тем более, что самый успешный у нас бренд из КНР — Lifan — ежегодно продает в России не больше 15 000 автомобилей. И то — лишь благодаря своей низкой ценовой планке.

А ребята из GAC не исключают конкуренции в России с корейскими и японскими автостроителями. Иными словами, ценники на их машины будут совсем не бюджетными. А значит навязать себя потребителям им будет крайне сложно. Но попробуй объяснить это поверившим в себя китайцам, явно переоценившим свои таланты.

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4 апреля 2019
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