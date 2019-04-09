Lexus подтверждает выпуск роскошного минивэна

Еще одним намеком стал недавний тизер. Правда, картинка давала мало информации, показав лишь часть радиаторной решетки в фирменном стиле и передние фары. А вот подпись к изображению говорила, что салонное пространство в этом автомобиле станет личным пространством. Сложив «2+2», стало ясно, что не за горами премьера минивэна. А еще один тизер, опубликованный накануне, не оставил вообще никаких сомнений.

Lexus LM,построенный, скорее всего, на основе Toyota Alphard, в живую покажется на автосалоне в Шанхае, чьи двери распахнуться 16 апреля. Новинка блеснет большим количеством хрома и наворотами, присущими премиуму.

Роскошный фургон будет представлен в двух модификациях: с 3,5-литровым «атмосферником» V6 мощностью 301 л. с. и с гибридной силовой установкой (бензиновый двигатель объемом 2,5 л плюс два электромотора). По предварительным данным, авто пойдет в серию в следующем году, но вэн будет доступен лишь для азиатских рынков.