Назван ТОП-5 бюджетных машин компактного класса в России

Наиболее востребованной моделью B-сегмента на рынке новых авто продолжает оставаться KIA Rio: «кореец» разошелся тиражом в 7927 экземпляров, потеряв 9% «голосов». В арсенале «четырехдверки» есть 1,4-литровый мотор мощностью 100 л. с., а также 123-сильный движок объемом 1,6 л. Оба агрегатируются либо с шестиступенчатой «механикой», либо с шестискоростной АКП. Ценник на седан стартует от 754 900 рублей.

Второе место в рейтинге досталось Hyundai Solaris, приглянувшемуся 5945 покупателям, но тоже теряющему популярность (-13,6%). Первую тройку замыкает еще один седан — Volkswagen Polo с продажами в 4283 авто (-3,2%).

На четвертой и пятой строчках прописались еще два «европейца»: хетчбэк Renault Sandero, проданный в количестве 2988 машин (-4,2%) и Skoda Rapid (2966 автомобилей, +2,1%) соответственно.

Стоит напомнить, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) автомобильный рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в первый весенний месяц вновь получил положительную динамику после короткого падения: за это время было продано 160 180 авто (+1,8%).