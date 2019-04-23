В России отзывают более 50 000 автомобилей Subaru

Под сервисную кампанию попадают 12 723 автомобиля Subaru Impreza (G4), XV (G4), Forester (SH / SJ), BRZ (ZC), реализованных в 2012–2014 годах. В указанных экземплярах нельзя исключать усталостное разрушение клапанной пружины двигателя моделей FB20 и FA20. Производитель заменит неисправный элемент на новый.

Кроме того, отзыву подлежат 39 320 экземпляров Subaru Impreza, WRX, WRXSTI (G3), XV (G4), Forester (SJ), реализованных в 2009–2016 годах.

Производитель установил, что газообразный силикон, содержащийся в таких потребительских товарах, как влажные салфетки, дезодоранты, спреи, кремы и прочие косметические средства, может проникать в корпус выключателя стоп-сигналов и привести к нарушению проводимости.

В результате, из-за нарушения контакта в выключателе не исключены серьезные проблемы с электрообрудованием. На всех неисправных машинах производитель беслатно заменит выключатель стоп-сигналов.

Уполномоченные представители ООО «Субару Мотор» проинформируют владельцев указанных авто о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.