Сколько иномарок сходит с российских конвейеров

По результатам 2018 года, такие «иностранцы» отечественного изготовления заняли 70,3% от общего объема российской автомобильной промышленности. Это довольно высокий показатель. Причем данный уровень перевалил через отметку в 70% впервые за последние четыре года: в последний раз большие объемы производства иномарок (73%) зафиксировали в 2014 году.

Стоит отметить, что одни из самых выгодных условий для локализации сборки зарубежных автомобилей в РФ предполагает специальный инвестиционный контракт (СПИК), заключенный с Минпромторгом, который, правда, кроме налоговых льгот от государства предполагает и денежные инвестиции в развитие мощностей со стороны производителя.

Кстати, накануне концерн PSA (в него входят бренды Peugeot, Citroёn, DS и Opel) как раз объявил о намерении заключить такой СПИК и уже подал заявку. Подробности предстоящего сотрудничества пока не разглашаются. Но можно предположить, что контракт связан с возвращением в Россию марки Opel с тремя моделями в арсенале: точно известно, что две из них будут собирать в России.