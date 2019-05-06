В России перестают покупать «праворульные» автомобили

В основном легковые машины с таким расположением руля покупают жители дальневосточного региона и Сибири. Так, на Дальнем Востоке с января по март этих машин купили всего около 17 300 единиц. Продажи упали сразу на 85% относительно прошлогоднего сбыта, сообщает «Автостат».

Лидером рейтинга «праворульных бэушек» стал седан среднего класса Toyota Carina, перепроданная в количестве 837 штук, с упавшим на 76% спросом. Стоит отметить, что эта модель покинула конвейеры еще в 2001 году.

Второе место досталось Nissan Sunny: авто пришлось по вкусу 396 покупателям (-81,7%), а тройку лидеров замыкает Toyota Corolla, нашедшая 316 новых хозяев (-97,3%).

На четвертой и пятой строчках прописались компактный хетчбэк Toyota Vitz, известный также под именем Yaris (274 автомобиля, −92%) и субкомпактный Mazda Demio (262 машины, −89%) соответственно. Остальные места в чарте заняли: седан Toyota Mark II (253 авто, −94%), хетч Nissan March (245 экземпляров, −84%), Honda Fit (241 единица, −94%), Nissan Serena (203 штук, −83%) и Toyota Crown (198 «легковушек», −88%).

Стоит напомнить, что к концу прошлого года «праворульный» автопарк России насчитывал приблизительно 4,15 млн. автомобилей, а это чуть более 8% от общего числа машин, катающихся по отечественным дорогам.