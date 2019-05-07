В России представили Jaguar E-Pace в «клетчатой» спецверсии

Отличительная деталь Jaguar E-Pace Chequered Flag — бейдж с клетчатым флажком в оформлении воздухозаборника на переднем крыле и на накладках на пороги, а также 19-дюймовые колесные диски особенного дизайна Satin Dark Grey.

«Паркетник» в спецверсии доступен в трех цветовых решениях: в благородном сером Corris Grey, снежном белом Yulong White и вызывающем красном Photon Red. А салон получил черную кожаную отделку с контрастной прострочкой.

По умолчанию такой E-Pace оснащен передними креслами с подогревом, электроприводом и регулировкой в десяти направлениях, а также цифровой «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и светодиодной оптикой J-Blade.

Для E-Pace Chequered Flag доступны три мотора — на выбор покупателя: 180-сильный дизель и бензиновые движки мощностью 200 и 250 л. с. Все три агрегатируются с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Продажи такого кроссовера стартуют в конце грядущего лета. По всей видимости, ценники назовут ближе к запуску на рынок.