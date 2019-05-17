Названы сроки появления новых KIA Sorento и KIA Optima

Фото: KIA
В Сети начали распространять информацию о ближайших новинках бренда KIA. Благодаря инсайдерским источникам, стало известно, когда корейцы планируют запустить в производство седан KIA Optima нового поколения, кроссовер Sorento или компактный Xceed. Что же ждет поклонников марки в ближайшие несколько лет?
Светлана Ермолаева

Данные о предстоящих премьерах объединили и систематизировали наши коллеги из издания TheKeea, специализирующегося исключительно на продукции KIA. Итак, в августе, если верить таблице, на конвейер встанет Optima пятого по счету поколения. Скорее всего, эту «четырехдверку» построят на одной архитектуре с Hyundai Sonata.

Затем с октября наладят сборку новейшего KIA Xceed — компактного кроссовера, выросшего из модели Ceed. Хоть авто, уже успевшее показать себя на шпионских фотоснимках, и позиционируется, как «паркетник», на деле представляет собой приподнятый универсал, правда, в версиях как с передним, так и с полным приводом. Кстати, примерно в это же время в производство запустят «сарай» Ceed SW с гибридной силовой установкой.

2020-й год тоже богат на новинки: в самом начале стартует сборка некоего большого седана, предусматривающего передний и полный привод и работающего на водороде, название которого пока неизвестно. В августе мир ждет новый KIA Sorento, а в декабре — таинственный электроседан. Кроме того, через три года рынок ждет пикап — KIA выведет конкурента Ford Ranger.

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17 мая 2019
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