Как подобрать качественную тормозную жидкость для вашего автомобиля

Следует помнить, что исправные тормоза — это прежде всего ваша безопасность, здоровье и даже жизнь. Какая бывает тормозная жидкость, когда необходимо производить ее замену и какую лучше выбрать читайте в этой статье.

Зачем нужно менять тормозную жидкость?

Основная задача тормозной жидкости — передавать усилие от педали тормоза к тормозным цилиндрам для замедления движения. Тормозные жидкости бывают: минеральные (смесь спирта и касторового масла), гликолевые (смесь гликолевых эфиров) и силиконовые (на основе кремниевых соединений).

Большинство тормозных жидкостей, которые используются в современных автомобилях- это гликолевые синтетические жидкости на основе гликолевых эфиров. К ним относятся тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT 6, о которых мы поговорим подробнее. У эфиров гликолей высокая температура кипения — это означает, что при нагреве тормозов жидкость в тормозной системе автомобиля не закипит. Хорошие вязкостные свойства эфиров гликолей позволяют жидкости хорошо прокачиваться по системе и в жару и в мороз. Кроме того, такие жидкости обладают смазывающими свойствами. Но у них есть один серьезный недостаток –гигроскопичность. Это означает, что тормозная жидкость интенсивно впитывает влагу из атмосферы. Насыщенная влагой или «увлажненная» жидкость теряет свои свойства. Температура кипения ее резко снижается, падает вязкость при высоких температурах и растет при низких. Кроме того, увеличивается коррозионная активность тормозной жидкости. Это чревато неожиданным отказом тормозов. Жидкость может закипеть даже при небольшом при нагреве системы, далеком от критического. Снижение высокотемпературной вязкости увеличивает риск течей в тормозной системе. А загустевшая на морозе жидкость снижает работу тормозной системы.

Вот почему все автопроизводители строго регламентируют менять тормозную жидкость через 40 000 км пробега или 2 года эксплуатации авто, в зависимости от того, что наступит ранее.

Как правильно подобрать тормозную жидкость?

Наиболее популярный стандарт FMVSS 116 был разработан Министерством транспорта США, по которому тормозная жидкость разделяется на US DOT (United Department of Transportation) — DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.