Как подобрать качественную тормозную жидкость для вашего автомобиля

Тормозная жидкость один из важных расходных компонентов в системе автомобиля.
Максим Строкер

Следует помнить, что исправные тормоза — это прежде всего ваша безопасность, здоровье и даже жизнь. Какая бывает тормозная жидкость, когда необходимо производить ее замену и какую лучше выбрать читайте в этой статье.

Зачем нужно менять тормозную жидкость?

Основная задача тормозной жидкости — передавать усилие от педали тормоза к тормозным цилиндрам для замедления движения. Тормозные жидкости бывают: минеральные (смесь спирта и касторового масла), гликолевые (смесь гликолевых эфиров) и силиконовые (на основе кремниевых соединений).

Большинство тормозных жидкостей, которые используются в современных автомобилях- это гликолевые синтетические жидкости на основе гликолевых эфиров. К ним относятся тормозные жидкости ROSDOT 4 и ROSDOT 6, о которых мы поговорим подробнее. У эфиров гликолей высокая температура кипения — это означает, что при нагреве тормозов жидкость в тормозной системе автомобиля не закипит. Хорошие вязкостные свойства эфиров гликолей позволяют жидкости хорошо прокачиваться по системе и в жару и в мороз. Кроме того, такие жидкости обладают смазывающими свойствами. Но у них есть один серьезный недостаток –гигроскопичность. Это означает, что тормозная жидкость интенсивно впитывает влагу из атмосферы. Насыщенная влагой или «увлажненная» жидкость теряет свои свойства. Температура кипения ее резко снижается, падает вязкость при высоких температурах и растет при низких. Кроме того, увеличивается коррозионная активность тормозной жидкости. Это чревато неожиданным отказом тормозов. Жидкость может закипеть даже при небольшом при нагреве системы, далеком от критического. Снижение высокотемпературной вязкости увеличивает риск течей в тормозной системе. А загустевшая на морозе жидкость снижает работу тормозной системы.

Вот почему все автопроизводители строго регламентируют менять тормозную жидкость через 40 000 км пробега или 2 года эксплуатации авто, в зависимости от того, что наступит ранее.

Как правильно подобрать тормозную жидкость?

Наиболее популярный стандарт FMVSS 116 был разработан Министерством транспорта США, по которому тормозная жидкость разделяется на US DOT (United Department of Transportation) — DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.

Минимально допустимым на сегодняшний день считается класс DOT 3. Такие жидкости рассчитаны на спокойный городской режим эксплуатации. Тормозная жидкость Felix DOT 3 компании «Тосол-Синтез» полностью соответствует требованиям мирового стандарта предъявляемых к этому классу продукта.

Тормозные жидкости, соответствующие требованиям DOT 4, имеют улучшенные показатели температурные показатели. ROSDOT 4 — это единственная жидкость в России, которая не только имеет официальное одобрение, но и по некоторым параметрам превышает температурные значения норматива.

Самый современный стандарт тормозных жидкостей по стандарту FMVSS 116 — DOT 4 Class 6. Эти жидкости были разработаны специально для автомобилей с электронными системами стабилизации. В России тормозная жидкость ROSDOT 6 первой была разработана и запущена в производство компанией «Тосол-Синтез», она соответствует всем европейским стандартам и по своим характеристикам не уступает дорогим иностранным аналогам.

Можно ли применять тормозную жидкость отечественного производства в любых автомобилях, в том числе в иномарках?

Тормозные жидкости выпускаемые под брендом ROSDOT соответствуют требованиям как отечественных, так и зарубежных автопроизводителей и не имеют ни каких ограничений по применению. Их высокие характеристики и стабильное качество работы подтверждает и то, что почти все автозаводы в России используют ROSDOT для первой заливки на своих конвейерах.

Тормозные жидкости компании «Тосол-Синтез» можно смешивать между собой, однако при смешении разных классов жидкостей их температурные показатели становятся усредненными.

Подводя итоги, рекомендуем вам следующие правила для замены тормозной жидкости:

— Необходимо периодически проверять уровень и состояние тормозной жидкости. Регламент замены — 2 года или 40 000 км пробега.

— Применять только качественные тормозные жидкости, одобренные автопроизводителями. При выборе обращать внимание на соответствие официальным международным стандартам.

— Не рекомендуется использовать тормозную жидкость из упаковки, открытой более 6 месяцев, так как она ГИГРОСКОПИЧНА!

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать серьезных проблем с вашим автомобилем, таких как: отказ тормозной системы из-за содержания влаги, работа тормозов с задержкой из-за высокой вязкости при низких температурах; износ деталей тормозной системы и нарушение ее герметичности.

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие
13 мая 2019
395