Почему падает мировой авторынок

Эксперты авторитетной компании LMC Automotive отрапортовали, что годовой уровень продаж достигнет чуть более 88 710 000 автомобилей. Это меньше прошлогодних показателей на 6,5%.

Лидерство по-прежнему сохраняет китайский рынок, где в апреле было продано 1,94 млн. машин, но с самой наибольшей отрицательной динамикой в 14,3%. Между прочим, аналитики называют одной из основных причин общего падения именно непростую ситуацию с реализацией авто в Поднебесной.

Второе место досталось Западной Европе с показателем в 1,38 млн., оставшейся на одном уровне по сравнению с 2018-м. Тройку лидеров замыкают Соединенные Штаты, где автомобили разошлись тиражом в 1,33 млн. экземпляров (-2,2%). За ними следует Япония (374 143 единиц, +3,4%) и Восточная Европа (340 709 штук, −10,8%). Последняя, кстати, тоже ушла в довольно серьезный минус.

Стоит напомнить, что и российский рынок в апреле подкачал, просев на 2,7%. У нас официальные дилеры смогли реализовать 148 296 автомобилей.