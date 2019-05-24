GAC обновил конкурента Toyota Highlander и привезет его в Россию

Тем, кто уже успел запасть на харизматичный GAC GS8, показавший себя на автосалоне в Санкт-Петербурге в самом начале апреля и на Московском моторшоу летом прошлого года, переживать особо не стоит. Изменения оказались косметическими и затронули лишь оптику и бамперы.

Как уже говорилось ранее, полноприводный GS8, конкурирующий с Toyota Highlander и Volkswagen Touareg, с набором «примочек», характерных для премиума, в компании с более скромным «паркетником» GAC GS5 будет доступен россиянам уже в начале осени. Причем обе модели уже успели пройти сертификацию для отечественного рынка.

По собственным источникам портала «АвтоВзгляд», руководство бренда сейчас рассматривает возможности локализовать производство своей продукции на территории РФ, и даже планирует добиться объемов продаж в 50 000 экземпляров в год. Чего, впрочем, пока не удается сделать ни одному китайскому автостроителю. Так, в 2018 году самой успешной маркой из Поднебесной стал Lifan, отдавший в руки покупателей 15 097 авто. А для обозначенных выше продаж компании придется достичь уровня популярности Mitsubishi.