Cadillac Escalade получил новую дизайнерскую спецверсию в России

Изюминкой Cadillac Escalade Sport Edition стали оформленные в черном цвете фальшрадиаторная решетка, окантовка головной оптики, боковых молдингов и накладки на заднюю дверь. По словам разработчиков такой акцент делает «культовый дизайн более брутальным».

В официальных шоу-румах усовершенствованный автомобиль появится уже 1 июня. Его покупка обойдется в 5 800 000 рублей. Для сравнения стоит указать базовый ценник на роскошный «вездеход» — 5 090 000 «целковых», но это с учетом скидки в 600 000.

А между тем, американцы трудятся над разработкой «Эскалейда» свежей генерации. На свет новый внедорожник выйдет только в 2021 году. Модель построят на той же модульной платформе, что и пикап Chevrolet Silverado. Авто сохранит рамную конструкцию и обзаведется независимой подвеской.

Стоит напомнить, что под капотом полноразмерного Cadillac Escalade прячется 6,2-литровая V-образная «восьмерка» мощностью 426 л. с., работающий вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.