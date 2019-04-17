Американцы построили совершенно новый седан Cadillac CT5

Дизайнерский стиль премиальный Cadillac CT5 позаимствовал у прототипа Escala Concept, представленного около трех лет назад. Новинка получила похожие очертания и радиаторную решетку, но передние фары и задние фонари занимают гораздо большую площадь.

Колесная база CT5 достигает 2947 мм. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в арсенале седана будет двухлитровая турбированная «четверка» и 335-сильный V6 объемом 3 л, доступный для авто в старших комплектациях. Оба мотора работают вместе с молниеносной десятиступенчатой АКП. Привод по умолчанию — передний, но за дополнительные деньги можно будет приобрести автомобиль и с распределением тяги на все колеса.