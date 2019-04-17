Американцы построили совершенно новый седан Cadillac CT5

Американцы представили новейший Cadillac CT5, чья внешность уже была официально рассекречена около месяца назад. Свежий компактный седан не просто найдет свое место в продуктовой линейке бренда, а заменит сразу три роскошных «четырехдверки» — XTS, CTS и ATS, чье производство свернут еще до конца текущего года.
Дизайнерский стиль премиальный Cadillac CT5 позаимствовал у прототипа Escala Concept, представленного около трех лет назад. Новинка получила похожие очертания и радиаторную решетку, но передние фары и задние фонари занимают гораздо большую площадь.
Колесная база CT5 достигает 2947 мм. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», в арсенале седана будет двухлитровая турбированная «четверка» и 335-сильный V6 объемом 3 л, доступный для авто в старших комплектациях. Оба мотора работают вместе с молниеносной десятиступенчатой АКП. Привод по умолчанию — передний, но за дополнительные деньги можно будет приобрести автомобиль и с распределением тяги на все колеса.
К традиционным режимам движения «Стандарт», «Спорт» и «Снег/Лед» добавится еще один — «Мой режим», позволяющий подстраивать работу коробки передач, рулевого управления и тормозной системы под индивидуальный стиль вождения.
Сборку Cadillac CT5 наладят в ближайшем будущем на мощностях GM в американском Лансинге, столице штата Мичиган. Потребители из Соединенных Штатов смогут оформить заказ на автомобиль грядущей осенью. Модель приедет и на российский рынок: об отечественных спецификациях и прейскуранте объявят ближе к запуску конвейеров.