У внедорожников LADA 4x4 обнаружен новый дефект

Об отзыве стало известно из документа, разосланного в дилерские центры и попавшего в распоряжение портала «Лада Онлайн». В предписании говорится, что ремонт необходимо провести, чтобы защитить покупателей от «разрушения боковых указателей поворота».

Причем в бумаге нет ни слова о том, что нужно как-то оповестить владельцев авто с неисправностью. Замену будут проводить только у «проходимцев», находящихся на дилерской территории: либо авто еще не продано, либо приехало на ТО. В общей сложности под отзыв попало более 9000 машин.

Стоит напомнить, что буквально на днях АВТОВАЗ инициировал другое сервисное мероприятие по более серьезному поводу — из-за разваливающихся деталей системы рулевого управления. Возможная опасная неисправность обнаружена почти у 1000 хетчбэков LADA XRAY.