Skoda представила совершенно новый пикап

Концептуальный грузовичок, получивший название Skoda Mountiaq, окрасили в оригинальный, разработанный специально для этого концепткара оранжевый цвет Sunset Orange. Новинка значительно вытянулась в длину по сравнению с оригинальным «паркетником» до 4999 мм (+302 мм).

Под полом грузовой платформы разработчики разместили потайной дополнительный отсек для вещей. А для того, чтобы автомобиль не потерял своих гармоничных пропорций, молодым инженерам пришлось изменить размерность передних дверей, сделав их шире и короче. По понятным причинам, корма автомобиля поменялась в корне, а для завершения цельного образа передний бампер также перелицевали.