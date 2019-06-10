Skoda представила совершенно новый пикап

Фото: Skoda
Компания Skoda, а точнее, группа студентов из заводского технического училища завершила работу над новейшим пикапом. Чем удивил автомобиль, собранный на базе хорошо знакомого россиянам кроссовера Skoda Kodiaq?
Светлана Ермолаева

Концептуальный грузовичок, получивший название Skoda Mountiaq, окрасили в оригинальный, разработанный специально для этого концепткара оранжевый цвет Sunset Orange. Новинка значительно вытянулась в длину по сравнению с оригинальным «паркетником» до 4999 мм (+302 мм).

Под полом грузовой платформы разработчики разместили потайной дополнительный отсек для вещей. А для того, чтобы автомобиль не потерял своих гармоничных пропорций, молодым инженерам пришлось изменить размерность передних дверей, сделав их шире и короче. По понятным причинам, корма автомобиля поменялась в корне, а для завершения цельного образа передний бампер также перелицевали.

Клиренс Skoda Mountiaq подрос до 290 см (+100 мм), намекая на внедорожный потенциал прототипа. Добавьте к этому 19-дюймовые колесные диски, «обутые» в боевую резину, лебедку на переднем бампере и широкую «люстру» на крыше.

Команда студентов из 35 человек приступила к разработке пикапа осеню прошлого года. В январе 2019-го уже началась сборка кузова. Всего на прототип было потрачено 2000 часов.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Mountiaq — уже шестая студенческая разработка Skoda. Традиция создавать учащимися новые авто на базе уже имеющейся модели стартовала в 2014 году. Правда, эти автомобили навсегда останутся лишь концептами.

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10 июня 2019
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