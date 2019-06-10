Skoda представила совершенно новый пикап

Компания Skoda, а точнее, группа студентов из заводского технического училища завершила работу над новейшим пикапом. Чем удивил автомобиль, собранный на базе хорошо знакомого россиянам кроссовера Skoda Kodiaq?
Концептуальный грузовичок, получивший название Skoda Mountiaq, окрасили в оригинальный, разработанный специально для этого концепткара оранжевый цвет Sunset Orange. Новинка значительно вытянулась в длину по сравнению с оригинальным «паркетником» до 4999 мм (+302 мм).
Под полом грузовой платформы разработчики разместили потайной дополнительный отсек для вещей. А для того, чтобы автомобиль не потерял своих гармоничных пропорций, молодым инженерам пришлось изменить размерность передних дверей, сделав их шире и короче. По понятным причинам, корма автомобиля поменялась в корне, а для завершения цельного образа передний бампер также перелицевали.
Клиренс Skoda Mountiaq подрос до 290 см (+100 мм), намекая на внедорожный потенциал прототипа. Добавьте к этому 19-дюймовые колесные диски, «обутые» в боевую резину, лебедку на переднем бампере и широкую «люстру» на крыше.
Команда студентов из 35 человек приступила к разработке пикапа осеню прошлого года. В январе 2019-го уже началась сборка кузова. Всего на прототип было потрачено 2000 часов.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Mountiaq — уже шестая студенческая разработка Skoda. Традиция создавать учащимися новые авто на базе уже имеющейся модели стартовала в 2014 году. Правда, эти автомобили навсегда останутся лишь концептами.